SAT.1Staffel 11Folge 201vom 16.03.2025
Folge 201: Unfreiwillig nackt im Netz

23 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 12

Die Beamten werden zu einer Berufsschule gerufen, da Nacktfotos von einer Schülerin rumgehen. Das Opfer kann sich die Sache nicht erklären. - Blutiger Unfall in der Schreinerei: Ein Schreiner wird von der Kreissäge schwer verletzt! Nach genauerer Untersuchung stellt sich heraus, dass sich zuvor jemand an der Maschine zu schaffen gemacht hat.

SAT.1
