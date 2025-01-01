Auf Streife
Folge 262: Gepflegt reingelegt
24 Min.Ab 12
Eine 38-Jährige traut ihren Augen nicht, als sie ihre Eltern im Pflegeheim besucht: Jemand hat sich offensichtlich an den Wertgegenständen ihrer Eltern vergriffen. Und diese sind ebenfalls verschwunden ... - Ein junges Mädchen wird von einer Airsoftpistole angeschossen und bewusstlos am Boden gefunden. Schnell gerät ihr Ex-Freund unter Verdacht.
