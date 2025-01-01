Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 264
24 Min.Ab 12

Als eine Frau Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall leisten will, klaut das vermeintliche Opfer ihren Pkw. Können die Polizisten die Trickbetrügerin rechtzeitig finden? - Eine angetrunkene Minderjährige flieht vor ihrer deutlich älteren männlichen Begleitung aus einem Taxi. Der Mann behauptet ihr Vater zu sein, der seine betrunkene Tochter lediglich Heim bringen wollte.

