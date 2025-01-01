Auf Streife
Folge 264: Erste Hilfe mit Folgen
24 Min.Ab 12
Als eine Frau Erste Hilfe bei einem Verkehrsunfall leisten will, klaut das vermeintliche Opfer ihren Pkw. Können die Polizisten die Trickbetrügerin rechtzeitig finden? - Eine angetrunkene Minderjährige flieht vor ihrer deutlich älteren männlichen Begleitung aus einem Taxi. Der Mann behauptet ihr Vater zu sein, der seine betrunkene Tochter lediglich Heim bringen wollte.
