Auf Streife
Folge 100: Streit um Rikscha eskaliert
45 Min.Ab 12
Ein 25-Jähriger liefert sich mit einem 29-Jährigen einen handfesten Streit um eine Rikscha-Fahrt. Die wütende Rikscha-Fahrerin ruft die Polizei zur Hilfe. - Eine besorgte 33-Jährige legt sich mit der Tagesmutter an, weil sie angeblich ein wildes Tier in der Betreuungsstätte hält. - Einer Frau werden im Waschsalon Sonnenbrille und Handy geklaut. Die Überwachungskamera gibt den ersten Hinweis auf den Täter. Können die Beamten den dreisten Dieb stellen?
