Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Streit um Rikscha eskaliert

SAT.1Staffel 2Folge 100
Streit um Rikscha eskaliert

Streit um Rikscha eskaliertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 100: Streit um Rikscha eskaliert

45 Min.Ab 12

Ein 25-Jähriger liefert sich mit einem 29-Jährigen einen handfesten Streit um eine Rikscha-Fahrt. Die wütende Rikscha-Fahrerin ruft die Polizei zur Hilfe. - Eine besorgte 33-Jährige legt sich mit der Tagesmutter an, weil sie angeblich ein wildes Tier in der Betreuungsstätte hält. - Einer Frau werden im Waschsalon Sonnenbrille und Handy geklaut. Die Überwachungskamera gibt den ersten Hinweis auf den Täter. Können die Beamten den dreisten Dieb stellen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen