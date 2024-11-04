Auf Streife
Folge 103: Rache ist blutig
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Ein Mann verübt Selbstjustiz, weil er bestohlen wurde und verprügelt den Täter. - Eine Inline-Skaterin wird von einem Auto angefahren. Nachdem der Unfallverursacher aus der Not heraus seine Mutter anruft, flüchtet er. - Eine 41-Jährige wird auf einem Parkplatz zugeparkt. Nachdem sie die Polizei gerufen hat, taucht ihr Freund auf und macht sie lautstark dafür verantwortlich. Eine Halterabfrage durch die Polizisten bringt Erstaunliches ans Licht.
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