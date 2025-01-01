Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 104
45 Min.Ab 12

Am Hochzeitstag führt ein 54-Jähriger seine Ehefrau in ein Schnitzelrestaurant aus. Anstatt Schnitzel-ohne-Ende wird eine handfeste Auseinandersetzung mit dem Restaurantbesitzer geliefert. - Ein 36-Jähriger wird in einem Baumarkt des Betruges beschuldigt. Angeblich hat er versucht, nicht gekaufte Waren gegen Bares umzutauschen. - Eine 41-Jährige wird dabei beobachtet, wie sie zwei Kinder in ihr Auto locken möchte. Ein Rentner greift rechtzeitig ein.

