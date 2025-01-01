Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 120
Folge 120: Kopf runter

46 Min.Ab 12

Auf einem Spielplatz wird einer Mutter das Handy aus der Hand gerissen. Die Diebin flüchtet, aber kehrt nach einigen Minuten wieder zurück. Mit einer Mords-Wut. - Eine Haushaltswarenparty endet im Drogenexzess, doch niemand will den Gästen die gefährlichen Substanzen untergejubelt haben. - Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Aber dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert.

