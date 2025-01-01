Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 65
Folge 65: Kind steigt in fremdes Auto und Zeugin alarmiert die Polizei

45 Min.Ab 12

Eine Frau beobachtet, wie ein Mann die siebenjährige Klassenkameradin ihres Sohnes in sein Auto lockt und mit ihr wegfährt. Die gerufenen Polizisten erfahren von der Mutter des Mädchens, dass es sich bei dem Fremden womöglich um ihren Ex und den Vater des Kindes handelt. Hat der Mann seine Tochter entführt? Bei einem Autokauf kommt es zwischen einem Pärchen und dem Autobesitzer zum Streit über den Kaufpreis, woraufhin der Anbieter den Käufer niederschlägt.

