Auf Streife
Folge 89: Ein Angebot das er nicht ausschlagen kann
45 Min.Ab 12
Am Rheinufer wird ein 34-Jähriger von einem 40-Jährigen zusammengeschlagen. Wie kann es dazu kommen, dass das Opfer sich weigert Anzeige zu erstatten? - Nach einem Auffahrunfall eskaliert die Situation zwischen den Beteiligten. Wie kommt die 45-Jährige dazu, aus dem Nichts heraus eine Vollbremsung hinzulegen? - An einer Raststätte rast ein bewusstloser LKW Fahrer ungebremst auf einen Fahrradfahrer zu. Dieser kann in letzter Sekunde ausweichen und Polizei und Notarzt alarmieren.
