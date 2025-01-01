Auf Streife
Folge 26: Putzteufelswild
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird in ihrem Haus überfallen und gefesselt. Als ihre Tochter vorbeikommt, überschlagen sich die Ereignisse. Die Einbrecher können mit dem Wagen der Tochter fliehen, in dem sich ihr kleiner Sohn befindet. - Die Beamten sind auf Streifenfahrt als sie einen aufgebrachten Mann dabei beobachten, wie er mit der Schaufel seines Baggers auf einen PKW einschlägt. Als sie ihn im Hausflur zur Rede stellen, ertönen plötzlich laute Schreie aus seiner Wohnung.
