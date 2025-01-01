Auf Streife
Folge 34: Spion in falscher Mission
45 Min.Ab 12
In einem Familienbetrieb wird eine versteckte Kamera entdeckt. Hat wirklich die Chefin sie installiert? - Ein Mann wird mit einem Pfeil beschossen. Wer hatte ein Motiv für die Tat? - Die Beamten werden zu einer Schminkparty gerufen, die aus dem Ruder gelaufen ist, weil plötzlich alle Frauen Ausschlag haben. - Ein Rossschlachter hat einen Unfall auf einer Landstraße. Als die Beamten nach dem Pferd in seinem Anhänger gucken wollen, müssen sie feststellen, dass es verschwunden ist.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick