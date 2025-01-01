Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Spion in falscher Mission

SAT.1Staffel 8Folge 34
Spion in falscher Mission

Spion in falscher MissionJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 34: Spion in falscher Mission

45 Min.Ab 12

In einem Familienbetrieb wird eine versteckte Kamera entdeckt. Hat wirklich die Chefin sie installiert? - Ein Mann wird mit einem Pfeil beschossen. Wer hatte ein Motiv für die Tat? - Die Beamten werden zu einer Schminkparty gerufen, die aus dem Ruder gelaufen ist, weil plötzlich alle Frauen Ausschlag haben. - Ein Rossschlachter hat einen Unfall auf einer Landstraße. Als die Beamten nach dem Pferd in seinem Anhänger gucken wollen, müssen sie feststellen, dass es verschwunden ist.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen