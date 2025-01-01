Phobien - Ich will ein Leben ohne Angst!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 18: Phobien - Ich will ein Leben ohne Angst!
45 Min.Ab 12
Situationen, die für manche Menschen ganz normal sind, können bei anderen Panikattacken auslösen. Höhenangst haben viele. Aber was ist eigentlich Misophonie? Denise leidet darunter und erklärt, dass kleinste Geräusche bei ihr zu Ohnmachtsanfällen führen können. Aber wie kann man Ängsten, Überempfindlichkeiten oder Phobien entgegenwirken? Kann Virtual Reality heute einen Ausweg bieten? Britt spricht heute mit ihren Gästen über "Phobien - Ich will ein Leben ohne Angst!".
