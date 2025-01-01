Zum Inhalt springenBarrierefrei
Britt - Der Talk

Phobien - Ich will ein Leben ohne Angst!

SAT.1Staffel 1Folge 18
45 Min.Ab 12

Situationen, die für manche Menschen ganz normal sind, können bei anderen Panikattacken auslösen. Höhenangst haben viele. Aber was ist eigentlich Misophonie? Denise leidet darunter und erklärt, dass kleinste Geräusche bei ihr zu Ohnmachtsanfällen führen können. Aber wie kann man Ängsten, Überempfindlichkeiten oder Phobien entgegenwirken? Kann Virtual Reality heute einen Ausweg bieten? Britt spricht heute mit ihren Gästen über "Phobien - Ich will ein Leben ohne Angst!".

