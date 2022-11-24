Meine Sucht zerstörte mein LebenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 22: Meine Sucht zerstörte mein Leben
44 Min.Folge vom 24.11.2022Ab 12
Eine Sucht kann viele unterschiedliche Gesichter haben - das haben die heutigen Gäste bei "Britt - Der Talk" selbst erfahren. Wie es ist, mit einer Sexsucht zu leben oder wie man von einer Kaufsucht wieder loskommen kann, die auch Angehörige mit in einen gefährlichen Schuldenstrudel zu ziehen vermag, bespricht Britt Hagedorn heute mit ihnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick