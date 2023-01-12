Adrenalinjunkies - Du spielst mit deinem LebenJetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 39: Adrenalinjunkies - Du spielst mit deinem Leben
44 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12
In einer angespannten oder gefährlichen Situation rauscht Adrenalin durch unsere Adern. Das Stresshormon schärft die Sinne und setzt Energiereserven frei. Der Blutdruck steigt, das Herz pumpt schneller, die Muskeln sind angespannt und sogar das Sichtfeld vergrößert sich. Von diesem Hormon-Kick können manche Menschen nie genug bekommen. Britts heutiges Thema "Adrenalin Junkies - Du spielst mit deinem Leben" dreht sich darum, wenn der Adrenalinrausch zur Sucht wird.
