Eifersucht - Hör endlich auf, mich zu kontrollieren!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 42: Eifersucht - Hör endlich auf, mich zu kontrollieren!
44 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
Eifersucht und Leidenschaft: Wenn man mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Treuetester Chris und Therese stellen Beziehungen auf die Probe und beantworten Britts kritische Fragen. Außerdem ist der frühere Gogo-Tänzer Marco zu Gast. Reagiert er etwa zu eifersüchtig, wenn sich seine Freundin körperbetont anzieht oder mit anderen Männern chattet?
