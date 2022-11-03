Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!Jetzt kostenlos streamen
Britt - Der Talk
Folge 9: Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!
44 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12
In Deutschland gibt es ca. 300.000 eineiige Zwillinge. Britt hat heute sechs der Twins eingeladen. Ilona und Suzana sehen nicht nur gleich aus, sie leben auch quasi dasselbe Leben. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen und waren noch nie länger als 60 Minuten getrennt voneinander. Antonio und Filippo können das nicht verstehen. Sie berichten genau wie Jennyfer und Jessyca, wie das Leben als Zwilling ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick