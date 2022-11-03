Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Britt - Der Talk

Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 03.11.2022
Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!

Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!Jetzt kostenlos streamen

Britt - Der Talk

Folge 9: Zwillinge - uns gibt es nur im Doppelpack!

44 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

In Deutschland gibt es ca. 300.000 eineiige Zwillinge. Britt hat heute sechs der Twins eingeladen. Ilona und Suzana sehen nicht nur gleich aus, sie leben auch quasi dasselbe Leben. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen und waren noch nie länger als 60 Minuten getrennt voneinander. Antonio und Filippo können das nicht verstehen. Sie berichten genau wie Jennyfer und Jessyca, wie das Leben als Zwilling ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Britt - Der Talk
SAT.1
Britt - Der Talk

Britt - Der Talk

Alle 1 Staffeln und Folgen