Folge vom 16.12.2021: Enie, Jens, Daniel versus Chsritian, Trixi, Betty

43 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 6

Beim Buchstaben Battle zählt jede Sekunde. Ruth Moschner präsentiert die rasante Quizshow, in der zwei Kandidaten mit prominenter Unterstützung (Enie van de Meiklokjes, Daniel Boschmann, Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt) um wertvolle Zeit für das Finale kämpfen. Im Finale treten die beiden Kandidaten alleine an, um dort 26 Fragen in der erspielten Zeit schnellstmöglich zu beantworten. Der Sieger geht mit maximal 10.000 Euro nach Hause.

