Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 1: Im Familienurlaub verschwunden: Was geschah mit Maddie McCann?
89 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Das mysteriöse Verschwinden der kleinen Maddie McCann 2007 in Portugal bleibt bis heute ungeklärt. Der brutale Tod des Volksschauspielers Walter Sedlmayr enthüllt dunkle Geheimnisse. Ein Leichenfund in einer Villa in Nordhessen schockiert die Bevölkerung. Jürgen Harksen, der "Jahrhundert-Betrüger", prellt Hamburgs Elite um Millionen. All diese Fälle zeigen die Abgründe menschlichen Handelns und fesseln die Öffentlichkeit bis heute ...
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