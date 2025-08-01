Zum Inhalt springenBarrierefrei
Feuer an Bord

BetaStaffel 1Folge 26
Folge 26: Feuer an Bord

45 Min.Ab 12

Emma hat die Wahl zur "Queen of the Outback" in Windoona gewonnen. Am Rande der Veranstaltung wird David Gibson von Arthur Maxwell, dem Manager der größten Flugzeugfabrik Australiens, kontaktiert. Maxwell bietet Gibson eine leitende Stelle in dieser Firma an. Dort könnte Gibson auch richtige Jets fliegen, und dieses Angebot ist einfach zu verlockend. Auf dem Rückflug von Windoona bricht an Bord ein Feuer aus. Gibson muss notlanden ...

