Die fliegenden Ärzte
Folge 18: Eine starke Frau
45 Min.Ab 6
Nach fünf Jahren kehrt Jessica Logan wieder nach Coopers Crossing zurück. Während ihrer Abwesenheit hat George Baxter ihr Land bewässert und für seine Viehzucht mitbenutzt. Doch nun hat Jessica ihre eigenen Pläne mit dem Land. Baxter sieht seine Felle davonschwimmen. Er lässt sich zu Drohungen hinreißen. Doch das ist nicht das einzige Problem der Heimkehrerin: Jessica leidet unter Multipler Sklerose. Dagegen scheinen auch die besten Ärzte machtlos.
