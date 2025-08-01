Die fliegenden Ärzte
Folge 4: Jugendstreiche
45 Min.Ab 12
Weil Sergeant Carruthers angeblich mit Jugendlichen nicht fertig wird, soll er versetzt werden. Doch dann gelingt es ihm, den verzweifelten Michael zur Raison zu bringen: Dieser hatte, als er von der vererbbaren Krankheit seiner Mutter erfahren hat, aus Wut und Verzweiflung das Flugzeug von Baxter für eine Spritztour entwendet - nicht ahnend, dass die Maschine defekt ist ...
