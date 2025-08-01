Die fliegenden Ärzte
Folge 6: Die Liebesheirat
45 Min.
Die Farmerstochter Susan Fowler ist schwanger. Ihr Vater und ihr Bruder sorgen dafür, dass Greg Chapman in eine Heirat einwilligt. Das ist auch gar nicht schwer, denn Chapman liebt das Mädchen wirklich. Doch dann verliert Susan das Kind, und damit erlischt das Interesse ihrer Familie an einer Heirat. Damit er seine Susan doch bekommt, benötigt Greg massive Hilfe von Kate und Geoffrey ...
