Die fliegenden Ärzte
Folge 7: Hass und Liebe
45 Min.Ab 12
Als Chris die junge Ehefrau Elaine Dermody verletzt am Zaun ihrer Farm liegen sieht, behauptet Elaine, vom Zaun gefallen zu sein. Die Röntgenaufnahmen jedoch beweisen eindeutig, dass die Verletzungen nicht von einem Sturz allein kommen können. Elaines älterer Mann Rex gerät in Verdacht, seine Frau zu prügeln. Prompt wird er von allen aufrechten Bürgern geschnitten. Doch Chris glaubt dem Gerede nicht ...
