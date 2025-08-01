Die fliegenden Ärzte
Folge 5: Tod in der Schlucht
45 Min.Ab 12
Das berühmte Journalistenehepaar Phil und Jan Buchanan kommt nach Coopers Crossing, um über die "Flying Doctors" zu berichten. Für die beiden ständig Streitenden scheint Tochter Zoe der Ruhepol zu sein. Als die Familie einen Ausflug zur Schaffers-Schlucht macht, kommt es zu einem Unfall: Phil und Jan kommen ums Leben, nur Zoe kann gerettet werden. Chris nimmt das Mädchen bei sich auf ...
