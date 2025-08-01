Es gibt kein Bier in der StadtJetzt kostenlos streamen
Die fliegenden Ärzte
Folge 2: Es gibt kein Bier in der Stadt
45 Min.Ab 12
In Coopers Crossing wird ein großes Rodeo veranstaltet. Ausgerechnet vor diesem Ereignis tritt ein gebietsübergreifender Bierstreik in Kraft. Weil man fürchtet, dass das Fest ohne Bier kein Erfolg sein könnte, greift Hurtle zur Selbsthilfe: Nach einem alten Familienrezept braut er ein Ersatzbier. Das Ganze hat nur einen Haken: Nach dem Genuss dieses Gebräus geraten selbst die wohlerzogensten Bürger außer Rand und Band ...
