Die fliegenden Ärzte
Folge 16: Schatten der Vergangenheit
45 Min.
Dr. Jennings stammt von den australischen Ureinwohnern ab. Doug zeigt ihm eine Stelle, an der 1904 ein Massaker an den Aborigines begangen wurde. Die Hundertjahrfeier der Stadt steht kurz bevor. Anläßlich dieses Festes stellt Dr. Jennings eine Forderung an die Stadt: Den Opfern des Massakers sollte endlich ein Denkmal errichtet werden. Mit dieser Forderung stößt er allerdings nicht nur auf Verständnis. Doch Dr. Jennigs ist sich seiner Wurzeln bewußt - und hartnäckig.
