Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Geld ist nicht alles

BetaStaffel 2Folge 3
Geld ist nicht alles

Geld ist nicht allesJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 3: Geld ist nicht alles

45 Min.Ab 12

Nigel Houghton, Börsenmakler aus Sydney, muss wegen einer Autopanne in Coopers Crossing Halt machen. Die Bürger sind zunächst misstrauisch, denn Nigel zahlt nur mit großen Scheinen, und außerdem trägt er eine Pistole mit sich. Als er erfährt, wie schlecht es um die Finanzen des RFDS steht, organisiert er ein Cricket-Match. Er selbst spielt auch mit, wird verletzt - und bei der Untersuchung stellen die Ärzte fest, dass er ein Krebsgeschwür am Auge hat ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen