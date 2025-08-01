Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

SOS am Himmel

BetaStaffel 2Folge 15
SOS am Himmel

SOS am HimmelJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 15: SOS am Himmel

45 Min.

Colin wird am Steuer seines Flugzeuges schlecht. Sein Bruder Trevor kann dank Sams Anleitung die Maschine heil in Coopers Crossing landen. Für Colin ist sein Flugzeug sein Geschäft. Und deshalb startet er nach einer kurzen Erholung erneut - und bricht wieder zusammen. Wieder sind es Sams präzise Anweisungen, durch die Trevor sicher zur Erde kommt. Baxter sieht endlich ein: Die Festanstellung von Sam beim "Royal-Flying-Doctor-Service" ist ein echter Gewinn.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen