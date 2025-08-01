Die fliegenden Ärzte
Folge 15: SOS am Himmel
45 Min.
Colin wird am Steuer seines Flugzeuges schlecht. Sein Bruder Trevor kann dank Sams Anleitung die Maschine heil in Coopers Crossing landen. Für Colin ist sein Flugzeug sein Geschäft. Und deshalb startet er nach einer kurzen Erholung erneut - und bricht wieder zusammen. Wieder sind es Sams präzise Anweisungen, durch die Trevor sicher zur Erde kommt. Baxter sieht endlich ein: Die Festanstellung von Sam beim "Royal-Flying-Doctor-Service" ist ein echter Gewinn.
