Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die fliegenden Ärzte

Der Nebenbuhler

BetaStaffel 2Folge 13
Der Nebenbuhler

Der NebenbuhlerJetzt kostenlos streamen

Die fliegenden Ärzte

Folge 13: Der Nebenbuhler

45 Min.

Sam hat sich endlich durchgerungen. Er wird Emma einen Verlobungsring schenken. Wider Erwarten ist Emma alles andere als begeistert: Für sie ist es noch zu früh, an eine feste Bindung zu denken. Andererseits möchte sie Sam aber auch nicht verlieren. In ihrer Verzweiflung wendet sich Emma an ihren alten Freund Ross um Rat. Der besucht sie sofort in Coopers Crossing - und entwickelt sich zu einem ernsthaften Nebenbuhler für Sam.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die fliegenden Ärzte
Beta
Die fliegenden Ärzte

Die fliegenden Ärzte

Alle 6 Staffeln und Folgen