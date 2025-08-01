Die fliegenden Ärzte
Folge 13: Der Nebenbuhler
45 Min.
Sam hat sich endlich durchgerungen. Er wird Emma einen Verlobungsring schenken. Wider Erwarten ist Emma alles andere als begeistert: Für sie ist es noch zu früh, an eine feste Bindung zu denken. Andererseits möchte sie Sam aber auch nicht verlieren. In ihrer Verzweiflung wendet sich Emma an ihren alten Freund Ross um Rat. Der besucht sie sofort in Coopers Crossing - und entwickelt sich zu einem ernsthaften Nebenbuhler für Sam.
