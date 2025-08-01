Die fliegenden Ärzte
Folge 17: Erben macht blind
45 Min.
Die Mutter der beiden Cochrane-Brüder Carbine und Pharlap wird krank in eine Klinik eingeliefert. Dabei stellt sich heraus, dass die alte Dame schwerreich ist. Das macht die Burschen ziemlich übermütig. Schließlich landen sie sogar im Knast. Sam und Emma streiten mal wieder: Es geht um ihre geplante Eheschließung beziehungsweise ihre Entschlusslosigkeit in dieser Hinsicht. Emma fährt für ein paar Tage weg. In aller Ruhe will sie Klarheit finden.
