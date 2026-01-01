Die fliegenden Ärzte
Folge 29: Blau wie der Himmel
45 Min.Ab 12
Der fliegende Händler Walter ist seit Jahren schwerer Alkoholiker. In Coopers Crossing trifft er auf den Aussteiger Marty. Marty ist D. J.'s Schulfreund. Er widmet sich nur noch zwei Dingen: Mädchen und Alkohol. Walter versucht, ihm ins Gewissen zu reden - vergeblich. Doch dann stirbt Walter. Und nun kommt Marty zur Vernunft. Er hört mit dem Trinken auf. Emma bietet ihm eine Stelle als Mechaniker an. Marty nimmt an.
