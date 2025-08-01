Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die fliegenden Ärzte

Aufstand der Frauen

Staffel 2Folge 30
Aufstand der Frauen

Folge 30: Aufstand der Frauen

46 Min.

Meg Greenway möchte an einem 3.000 Kilometer langen Kamelrennen quer durch Australien teilnehmen. Von ihrem Vater wird sie immer noch wie ein kleines Mädchen behandelt. Deshalb muss sie heimlich trainieren. Ihr Vater erfährt davon. Wütend versagt er ihr jegliche finanzielle Unterstützung. Der Abgeordnete Baxter leistet sich einen groben Fauxpas über die Leistungsfähigkeit der Frauen. Eine Zeitung zitiert ihn. Nun muss er sein Image aufpolieren: Er finanziert Megs Ritt.

