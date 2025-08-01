Die fliegenden Ärzte
Folge 37: Gastfreundschaft
44 Min.Ab 6
Das mittellose Ehepaar Mim und Barry Sutton kommt mit zwei kleinen Töchtern nach Coopers Crossing. Mim bringt hier ihr drittes Kind zur Welt. Währenddessen spekuliert die Familie auf die Hilfsbereitschaft der Einwohner. Die beiden haben einen wirkungsvollen Trick parat: Barry verschwindet einfach. So versucht er, den Eindruck zu erwecken, er habe Frau und Kinder sitzenlassen. Prompt wird Mim mit Spenden überschüttet. Kurz darauf verschwindet auch sie.
