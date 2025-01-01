Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 19
23 Min.Ab 6

Ein Beziehungsstreit eskaliert während einer Physiotherapiebehandlung und bringt tiefgreifende Geheimnisse ans Licht - sowohl gesundheitlich als auch privat. Im Wartezimmer wird gleichzeitig ein Frührentner von seiner eigenen, linken Hand attackiert, während er eigentlich auf seine siebenjährige Enkelin aufpassen soll. Welches Krankheitsbild verbirgt sich hinter diesem außergewöhnlichen Symptom?

