Die Gemeinschaftspraxis
Folge 19: Berauschende Beziehung
23 Min.Ab 6
Ein Beziehungsstreit eskaliert während einer Physiotherapiebehandlung und bringt tiefgreifende Geheimnisse ans Licht - sowohl gesundheitlich als auch privat. Im Wartezimmer wird gleichzeitig ein Frührentner von seiner eigenen, linken Hand attackiert, während er eigentlich auf seine siebenjährige Enkelin aufpassen soll. Welches Krankheitsbild verbirgt sich hinter diesem außergewöhnlichen Symptom?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick