Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 5
Folge 5: Der monatliche Höllenritt

23 Min.Ab 6

Eine Supermarktangestellte leidet unter schrecklichen Schulterschmerzen für die bislang kein Arzt eine Erklärung finden konnte. Im Job gilt sie bereits als Simulantin und fürchtet um ihre Anstellung. Doch nicht nur das: Sie fragt sich auch, ob ihre rätselhafte Erkrankung vielleicht gar lebensbedrohlich sein kann. Wird das Team der Gemeinschaftspraxis die Ursache für die unerträglichen Schmerzen finden?

