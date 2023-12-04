Die Landarztpraxis
Folge 36: Zerrissen
35 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6
Sarah lässt das Gefühlschaos wegen Fabian einfach nicht los. In ihrer Not vertraut sie sich Max an. Sie ahnt nicht, dass Alexandra sich ebenfalls hilfesuchend an Max wendet. Als dieser vor Fabian überraschend Partei für beide Frauen ergreift, kommt es zwischen den Freunden zum Streit. Und so kann Sarah nicht verhindern, dass Alexandra zufällig mitanhört, was zwischen Sarah und Fabian in Köln vorgefallen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick