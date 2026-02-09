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Die Landarztpraxis

Verpasste Chance

SAT.1Staffel 4Folge 26vom 09.02.2026
Verpasste Chance

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Die Landarztpraxis

Folge 26: Verpasste Chance

35 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12

Vicki ist überrumpelt, als sich die Unbekannte als Simons Ex-Frau Christin entpuppt. Doch nicht nur Christins Versuch, mit Simon zu reden, wird von diesem abgewiesen. Auch von Vicki stößt er erneut von sich. Deswegen geht Vicki mit deutlichen Worten aus Selbstschutz zu Simon auf Distanz. Während Vicki sich mit Fabian und den Raichinger-Männern ablenkt, ahnt sie nicht, dass Simon vor ihrer Tür steht, dazu bereit, sich Vicki endlich über seine Vergangenheit anzuvertrauen.

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