Die Landarztpraxis
Folge 38: Das Liebesgeständnis
35 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Vicki schiebt ihren bereits genesenen Fuß vor, um sich davor zu drücken, Zeit mit Simon zu verbringen. Trotz ihres schlechten Gewissens hofft sie, sich mit dem nötigen Abstand schneller von Simon zu entlieben. Zudem will sie ihn nicht zusätzlich mit ihren Gefühlen belasten, wo er doch klargemacht hat, nur mit ihr befreundet sein zu wollen. Doch durch einen medizinischen Notfall fliegt ihre Lüge vor Simon auf und so kommt Vicki nicht umhin, ihm die Wahrheit zu gestehen.
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