Die Landarztpraxis
Folge 35: Mitgefühl
35 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12
Vicki ist überrascht, als Fabian ihr berichtet, dass Simon ihm und den anderen gestern von seinem toten Sohn erzählt hat. Während Vicki sich freut, weil Simon sich immer mehr öffnet, muss dieser nun mit den Konsequenzen leben - denn nach seinem Geständnis wird er von einer Welle des Mitgefühls überflutet, die ihm einmal mehr zeigt, wie besonders Vicki ist. Denn im Gegensatz zu allen anderen behandelt sie ihn nicht wie ein verletztes Reh.
