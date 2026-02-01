Und es hat Zoom gemacht ...Jetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 31: Und es hat Zoom gemacht ...
35 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Als Vicki und Simon von einem Notfall unterbrochen werden, der diesen an den Unfalltod seines Sohnes erinnert, erstarrt er hilflos, sodass Fabian Vicki zu Hilfe kommen muss. Die beiden funktionieren perfekt als Team. Während dadurch Fabians Gefühle für Vicki stetig wachsen, verliebt Vicki sich endgültig in Simon, als der sie tiefer in sein verletztes Inneres blicken lässt. Und so kommt es zum langersehnten ersten Kuss.
