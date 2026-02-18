Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Freundschaft trotz Herz

SAT.1Staffel 4Folge 33vom 18.02.2026
Freundschaft trotz Herz

Freundschaft trotz HerzJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 33: Freundschaft trotz Herz

34 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Vicki muss tapfer akzeptieren, dass Simon nur eine Freundschaft will. Als ausgerechnet der ihr aus einer Notlage hilft, glaubt Vicki erleichtert, tatsächlich wieder eine freundschaftliche Ebene finden zu können. Doch ein Blick in Simons Augen lässt Vickis Knie weich werden. Aufgewühlt sucht sie bei Fabian Rat, ob eine Freundschaft trotz Gefühlen möglich ist. Sie ahnt jedoch nicht, dass Fabian in einer ganz ähnlichen Situation ist, weil er Gefühle für Vicki entwickelt hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen