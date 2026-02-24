Die wirklich wahren Dinge ...Jetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 37: Die wirklich wahren Dinge ...
35 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Vicki will für Fabian und Isa da sein, die von der schlimmen Nachricht heimgesucht wurden, dass Georg an Alzheimer erkrankt ist. Während sie sich um die Praxis kümmert, damit die Geschwister Zeit mit ihrem Vater verbringen können, wird Vicki durch die Notlage und ihren Liebeskummer einmal mehr bewusst, wie wichtig Familie ist. Deshalb ist Vicki umso dankbarer, dass Max und Basti wieder Teil ihres Lebens sind.
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