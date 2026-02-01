Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 34vom 19.02.2026
Folge 34: Geständnisse unter Männern

34 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Da Fabian die ausstehende Diagnose von Georg immer mehr zu schaffen macht, sorgt Vicki dafür, dass er den Tag mit seinen Freuden am See verbringt, während sie mit Alexandra die Praxis schmeißt. Dabei merken die beiden Frauen, dass die älteren Menschen im Dorf zunehmend unter Bewegungsmangel leiden. Während Vicki mit Alexandras Hilfe deswegen eine Sportgruppe für Wiesenkirchens Senioren gründet, erfahren Fabian, Max und Lukas von Simons tragischem Verlust.

Alle Staffeln im Überblick

Alle 4 Staffeln und Folgen