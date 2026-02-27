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Die Landarztpraxis

Rückfall in alte Zeiten

SAT.1Staffel 4Folge 40vom 27.02.2026
Rückfall in alte Zeiten

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Die Landarztpraxis

Folge 40: Rückfall in alte Zeiten

34 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Vicki kann Simon nicht verzeihen, dass er sie gestern ohne jede Erklärung versetzt hat. Obwohl sie auch die Freundschaft mit ihm aufkündigt, bringt Simon es nicht übers Herz, ihr zu erklären, was mit ihm los ist. Während Vicki erkennt, wie wichtig Fabian mittlerweile für sie geworden ist, gesteht der völlig fertige Simon seinem Kumpel Julian die Wahrheit: Er hat erfahren, dass der Mann, der Schuld am Tod seines Sohnes ist, frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird.

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