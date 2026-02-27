Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

Ein Mann sieht rot

SAT.1Staffel 4Folge 41vom 02.03.2026
Folge 41: Ein Mann sieht rot

35 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Vicki weiß nicht, dass Simon sich nur von ihr distanziert hat, um sie zu schützen. Denn die Vergangenheit droht ihn einzuholen. Der Unfallfahrer, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat, soll frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Als Simon deshalb seine Emotionen nicht im Griff hat, ahnt Vicki, dass sein Verhalten auf den Verlust seines Sohnes zurückzuführen ist. Während Vicki nicht weiß, wie sie Simon helfen soll, trifft der eine folgenschwere Entscheidung.

