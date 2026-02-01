Was die Zukunft bringtJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 28: Was die Zukunft bringt
Folge vom 11.02.2026
Nach Simons Geständnis kann Vicki verstehen, wieso er bislang nicht über seine Vergangenheit reden wollte. Doch Vicki ist nicht nur eine gute Zuhörerin, sie bringt Simon auch dazu, einen Schritt auf seine Ex-Frau zuzugehen, die sich mit ihrem Verlobten eine neue Familie aufbauen will. Zum Abschied übergibt sie Simon eine Kiste mit Erinnerungsstücken an ihren Sohn. Während Vicki für Simon da sein will, wird jedoch klar, dass diesem noch ein sehr langer Weg bevorsteht.
