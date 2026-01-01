Wunden, die nicht heilenJetzt ohne Werbung streamen
Die Landarztpraxis
Folge 4: Wunden, die nicht heilen
34 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Vicki wird von ihrer Freundin Isa darin bestärkt, die Versöhnung mit Max nicht aufzugeben. Als dieser ihr tatsächlich ein kleines Zeichen der Hoffnung schenkt, kann Vicki zur Abwechslung mal für Marc da sein, dem das große Interesse der Wiesenkirchener an seiner Person zusetzt. Weil Julian wegen seiner Geschäfte unter Druck steht, überzeugt Bianca ihn davon, nach Frankfurt zu fahren, um alles zu regeln. Dabei könnte es mit der Geburt des gemeinsamen Kindes jederzeit losgehen.
