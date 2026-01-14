Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Fallen und wieder aufstehen

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 12vom 14.01.2026
Fallen und wieder aufstehen

Fallen und wieder aufstehenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 12: Fallen und wieder aufstehen

11 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Ein neuer Song der Geister führt Mila zu einer alten Videoaufnahme von Brandons Mutter, die sie bei den Proben für das Theaterstück zeigt, bei dem sie damals umgekommen ist. Über ihren Vater findet sie heraus, dass das Stück in einem Theater in der Nähe aufgeführt wurde. Vielleicht befinden sich dort weitere Hinweise? Direktorin Vanderbilt ist inzwischen so wütend über Laurens Alleingang, dass sie keine der Aufführungen zum renommierten Musical-Wettbewerb zulassen will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen