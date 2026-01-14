Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Puzzleteile

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 14vom 14.01.2026
Puzzleteile

Puzzleteile

Ghost Rockers

Folge 14: Puzzleteile

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy und Lauren sollen sich um Fanny und Jules, zwei Neuankömmlinge an der DAM-Akademie kümmern. Während Jimmy zunächst vergeblich versucht, die verschlossene Fanny durch das Gebäude zu führen, delegiert Lauren ihren Auftrag an Alex ab. Nur um später herauszufinden, dass Jules ein sehr attraktiver Typ ist. Inzwischen gerät die Beziehung zwischen Mila und Jonas immer mehr in die Krise. Und jetzt sollen die beiden auch noch eine gemeinsame Tanz-Performance auf die Beine stellen.

