Ghost Rockers - Staffel 3, Folge 15: Fanny - vom 14.01.2026
Folge 15: Fanny

12 Min. Ab 6

Fanny macht Jimmy das Leben schwer, der sich im Auftrag der Direktorin um sie kümmern soll. Statt von ihm herumgeführt zu werden, bleibt die neue Schülerin der DAM-Akademie lieber alleine. Charlie gelingt es in der Zwischenzeit ausgerechnet im ungeliebten Chemieunterricht, einen neuen Hinweis zu entdecken, der sie zu einem heruntergekommenen Campingplatz führt. Hier hat Brandon als kleiner Junge den Sommer immer mit seinen Eltern verbracht.

